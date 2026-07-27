В Севастополе временно ограничили электроснабжение

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
По словам губернатора, на объектах действует особый режим энергоснабжения, а все социально значимые учреждения переведены на резервные схемы электропитания.
Михаил Развожаев также призвал жителей Севастополя с пониманием отнестись к временным ограничениям, подчеркнув, что они необходимы для обеспечения стабильной работы всей энергосистемы.
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