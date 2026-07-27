Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе введены временные ограничения на подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Reuters

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

По словам губернатора, на объектах действует особый режим энергоснабжения, а все социально значимые учреждения переведены на резервные схемы электропитания.

Михаил Развожаев также призвал жителей Севастополя с пониманием отнестись к временным ограничениям, подчеркнув, что они необходимы для обеспечения стабильной работы всей энергосистемы.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше