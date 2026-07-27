В Комсомольске-на-Амуре при наезде на теплотрассу погиб водитель

«36-летний водитель транспортного средства МАЗ ТКМ 630, двигаясь по улице Радищева со стороны улицы Щорса в сторону Ленинградской, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, на Т-образном перекрестке с улицей Ленинградской, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на павильон теплового пункта 18/5 с последующим порывом горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.