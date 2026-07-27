В Комсомольске-на-Амуре при наезде на теплотрассу погиб водитель

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Водитель коммунальной машины врезался в теплотрассу в Комсомольске-на-Амуре, в результате прорыва магистрали он получил ожоги и умер. Пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
«36-летний водитель транспортного средства МАЗ ТКМ 630, двигаясь по улице Радищева со стороны улицы Щорса в сторону Ленинградской, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, на Т-образном перекрестке с улицей Ленинградской, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на павильон теплового пункта 18/5 с последующим порывом горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Водитель, попав под напор горячей воды, умер на месте, его 44-летний пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.