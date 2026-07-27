В Комсомольске-на-Амуре загорелся мусорный полигон

В Комсомольске-на-Амуре возник пожар на полигоне твердых коммунальных отходов, природоохранная прокуратура проводит проверку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожар произошел накануне, 26 июля, на площади 1500 квадратных метров, на его тушении были задействованы 10 человек и 7 единиц техники.
— Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка. Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации, — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, в мае горящий мусорный полигон в Комсомольске-на-Амуре тушили всю ночь.