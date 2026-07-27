Что известно о последствиях непогоды в Ростовской области

В Ростовской области ведутся масштабные работы по устранению последствий шквалистого ливня, прошедшего в регионе в минувшую субботу. В результате непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций, около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2000 трансформаторных подстанций низкого напряжения.