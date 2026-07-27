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Что известно о последствиях непогоды в Ростовской области

В Ростовской области ведутся масштабные работы по устранению последствий шквалистого ливня, прошедшего в регионе в минувшую субботу. В результате непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций, около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2000 трансформаторных подстанций низкого напряжения.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области ведутся масштабные работы по устранению последствий шквалистого ливня, прошедшего в регионе в минувшую субботу. В результате непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций, около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2000 трансформаторных подстанций низкого напряжения.

Упали 200 опор электроснабжения. Ограничено энергоснабжение более 60 значимых социальных учреждений.

Как сообщил губернатор области Юрий Слюсарь, ремонтники трудятся на объектах уже более суток, в том числе, подключаются резервные схемы энергоснабжения. Заработали более 70 процентов поврежденных линий и подстанций. Восстановительные работы ведутся и днем, и ночью.

Кроме того, запущено водоснабжение в Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, Целинском и Веселовском районах. Из-за проблем с электричеством есть дефицит подачи воды в Азовском, Аксайском, Семикаракорском, Октябрьском районах, а также в городах Шахты, Азов и хуторе Задонье.

В некоторых населенных пунктах введен муниципальный режим ЧС. Территории повсеместно расчищаются от поваленных ветром деревьев, которых упало несколько тысяч.

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