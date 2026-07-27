Фигуристка Оксана Грищук ответила на обвинения дочери в побоях

— Я никогда не думала, что поделюсь чем-то настолько личным, поскольку я хранила это в секрете много лет. Я подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, в связи с физическим и эмоциональным насилием и травмой. Это было трудное решение. Если вы столкнулись с домашним насилием или пережили подобную ситуацию, то я буду благодарна, если вы свяжетесь со мной, — написала 23-летняя дочь фигуристки.