Фигуристка Оксана Грищук ответила на обвинения дочери в побоях

Дочь фигуристки Оксаны Грищук, Скайлер Грейс, заявила, что мать избивала ее и оказывала на нее моральное давление. Она опубликовала заявление, в котором обвинила спортсменку в домашнем насилии. Девушка обратилась в полицию, чтобы они занялись этим делом.
— Я никогда не думала, что поделюсь чем-то настолько личным, поскольку я хранила это в секрете много лет. Я подала заявление о домашнем насилии против моей матери, Оксаны Грищук, в связи с физическим и эмоциональным насилием и травмой. Это было трудное решение. Если вы столкнулись с домашним насилием или пережили подобную ситуацию, то я буду благодарна, если вы свяжетесь со мной, — написала 23-летняя дочь фигуристки.
Грищук уже прокомментировала слова наследницы, сказав журналистам, что данная информация не соответствует действительности. От развернутого ответа она отказалась.
— Не обращайте внимания. Это все неправда, — заявила спортсменка изданию Sports.ru.
Фигуристка родила дочь Скайлер от американского фитнес-инструктора Джеффа, с которым у нее были недолгие отношения. Она сама воспитывала девочку, которая стала теннисисткой.
Ранее фигуристка Евгения Медведева в интервью поделилась воспоминаниями о работе с тренером Этери Тутберидзе. По ее словам, перед выходом на лед наставница применяла специфические методы для разогрева, в том числе интенсивное растирание ушей и удары по плечам и бедрам. Она отметила, что это вызывало физический дискомфорт и отвлекало во время ответственных стартов.