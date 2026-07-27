Причиной серьезных пожаров в Норильске и Красноярске стало короткое замыкание

В тот же день в Норильске загорелся гараж. Огонь повредил утеплитель кровли на площади всего пять квадратных метров, но мог вскоре перекинуться на соседние строения. Пожарные справились с возгоранием меньше чем за час: с огнем боролись восемь человек с помощью двух единиц техники. Как выяснилось, причиной происшествия тоже стало короткое замыкание электропроводки.