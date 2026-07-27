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Причиной серьезных пожаров в Норильске и Красноярске стало короткое замыкание

В Красноярском крае потушили шесть пожаров за сутки.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили шесть пожаров. В них никто не погиб и не пострадал. А за неделю сотрудники МЧС справились с 60 возгораниями, при этом одного человека удалось спасти.

Серьезный пожар случился в Красноярске 26 июля на улице 60 лет Октября. Там загорелся склад, где обрабатывали и хранили деревянную продукцию. Пламя повредило оборудование и кровлю на общей площади 100 квадратных метров. На тушение выезжали восемь машин и 28 пожарных. Предварительно, огонь разгорелся из-за короткого замыкания.

В тот же день в Норильске загорелся гараж. Огонь повредил утеплитель кровли на площади всего пять квадратных метров, но мог вскоре перекинуться на соседние строения. Пожарные справились с возгоранием меньше чем за час: с огнем боролись восемь человек с помощью двух единиц техники. Как выяснилось, причиной происшествия тоже стало короткое замыкание электропроводки.

В МЧС призывают регулярно проверять состояние проводки, не перегружать ее и вовремя ремонтировать, если обнаружились проблемы.

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