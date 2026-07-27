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Актер Никита Джигурда отсудил 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом

Актер и певец Никита Джигурда взыскал по 100 тысяч рублей с двух бизнесменов, которые продавали на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением без разрешения. Об этом РИА Новости рассказал юрист артиста Сергей Воронов.

Актер и певец Никита Джигурда взыскал по 100 тысяч рублей с двух бизнесменов, которые продавали на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением без разрешения. Об этом РИА Новости рассказал юрист артиста Сергей Воронов.

По его словам, соответствующие решения московский суд вынес в середине июля. С каждого из ответчиков в пользу знаменитости взыскали по 100 тысяч рублей.

При этом суд отказал в удовлетворении требований к маркетплейсу, с которого Джигурда тоже пытался взыскать по 200 тысяч рублей за использование его изображения, уточнил юрист в беседе с агентством.

Ранее сообщалось, что владелица пиар-агентства Дарья Де Батс, которая была возлюбленной сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка около полугода, не смогла взыскать с артиста более шести миллионов рублей. Суд ее доводы не поддержал и отказал в иске. 42-летний Костюк выступает вместе со знаменитой матерью и является директором театра «Золотое кольцо».

Первое заседание по этому делу состоялось еще в марте. Де Батс заявляла, что занимала певцу крупные суммы по устной договоренности. Она просила взыскать с него 4 532 500 рублей долга с процентами и госпошлиной. Защита артиста отрицала факт займов.