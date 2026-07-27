Актер Никита Джигурда отсудил 200 тысяч рублей с продавцов масок с его лицом

Ранее сообщалось, что владелица пиар-агентства Дарья Де Батс, которая была возлюбленной сына певицы Надежды Кадышевой Григория Костюка около полугода, не смогла взыскать с артиста более шести миллионов рублей. Суд ее доводы не поддержал и отказал в иске. 42-летний Костюк выступает вместе со знаменитой матерью и является директором театра «Золотое кольцо».