В результате атаки БПЛА в ночь на 27 июля в Ростове поврежден многоквартирный дом

В Ростове в ночь на понедельник, 27 июля, в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе Донской столицы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в МАХ.
— Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения. Там организованы спальные места, горячие напитки и питание, — рассказал Александр Скрябин. — Эвакуированных жителей направляют в автобусы, которые работают как временные пункты обогрева.
Кроме того, на базе администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону работает горячая линия: +7 (863) 251−05−95. По этому номеру можно получить информацию и помощь.
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