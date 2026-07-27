Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки БПЛА в ночь на 27 июля в Ростове поврежден многоквартирный дом

Для жителей пострадавшего в результате атаки БПЛА дома в Ростове развернули пункт временного размещения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в ночь на понедельник, 27 июля, в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе Донской столицы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в МАХ.

— Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения. Там организованы спальные места, горячие напитки и питание, — рассказал Александр Скрябин. — Эвакуированных жителей направляют в автобусы, которые работают как временные пункты обогрева.

Кроме того, на базе администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону работает горячая линия: +7 (863) 251−05−95. По этому номеру можно получить информацию и помощь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше