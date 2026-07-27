Водитель ВАЗ-2115 погиб после столкновения с грузовиком под Красноярском

В Ермаковском округе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Полиция устанавливает все обстоятельства. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.
Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на улице Трактовой в посёлке Танзыбей. 41-летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль Hino.
От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Манско-Уярском округе подросток насмерть сбил двух мужчин.