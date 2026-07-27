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Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Ростове-на-Дону

Многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава города Александр Скрябин.

Многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил глава города Александр Скрябин.

— В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для его жителей разворачивается пункт временного размещения, где организованы спальные места, горячие напитки и питание, — написал он в канале в мессенджере МАКС.

В качестве временных пунктов обогрева эвакуированных людей направлены автобусы, добавил Скрябин.

В тот же день беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

26 июля мэр города Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на населенный пункт погибли четыре мирных жителя.

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