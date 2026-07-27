В Туве спасатели вызволили годовалого малыша из запертой машины

В региональном управлении МЧС напомнили, что подобных случаев легко избежать, если выработать простые привычки. Перед тем, как заблокировать двери, всегда стоит проверять салон: в первую очередь, нет ли там детей. Запасной ключ лучше хранить отдельно от основного набора. А сигнализацию включать только после того, как лично убедишься, что в машине никого не осталось.