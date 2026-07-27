Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туве спасатели вызволили годовалого малыша из запертой машины

В Кызыле спасатели освободили ребенка из заблокированного автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

26 июля в левобережном дачном обществе Кызыла родители по невнимательности захлопнули дверь автомобиля, оставив внутри годовалого сына, а вместе с ним и ключи от машины. Самостоятельно открыть транспортное средство не вышло, на улице стояла жара. Семья позвонила спасателям. К моменту прибытия помощи малыш провел в салоне уже около получаса.

Специалисты Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС оценили обстановку и, чтобы лишний раз не пугать ребенка, действовали максимально тихо и аккуратно. С помощью обычного слесарного инструмента они вскрыли машину, не причинив вреда ни малышу, ни автомобилю. Освобожденного мальчика сразу передали родителям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

В региональном управлении МЧС напомнили, что подобных случаев легко избежать, если выработать простые привычки. Перед тем, как заблокировать двери, всегда стоит проверять салон: в первую очередь, нет ли там детей. Запасной ключ лучше хранить отдельно от основного набора. А сигнализацию включать только после того, как лично убедишься, что в машине никого не осталось.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше