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В Севастополе временно ограничили электроснабжение

Временное ограничение электроснабжения введено в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии из-за перегрузки электросетей за пределами региона. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, мера принята для предотвращения более масштабных сбоев в работе энергосистемы.

На период действия ограничений объекты социальной инфраструктуры переведены на резервные источники питания. В регионе действует особый режим, позволяющий обеспечить бесперебойную работу наиболее важных учреждений.

По словам главы города, график отключений будет опубликован после того, как специалисты определят объем необходимых ограничений и сроки восстановления штатного режима электроснабжения.

Ранее в Абхазии произошло масштабное отключение электроэнергии. Сообщения о перебоях с электроснабжением начали поступать из разных районов республики.

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