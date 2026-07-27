В Севастополе временно ограничили электроснабжение

В Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии из-за перегрузки электросетей за пределами региона. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, мера принята для предотвращения более масштабных сбоев в работе энергосистемы.
На период действия ограничений объекты социальной инфраструктуры переведены на резервные источники питания. В регионе действует особый режим, позволяющий обеспечить бесперебойную работу наиболее важных учреждений.
По словам главы города, график отключений будет опубликован после того, как специалисты определят объем необходимых ограничений и сроки восстановления штатного режима электроснабжения.
Ранее в Абхазии произошло масштабное отключение электроэнергии. Сообщения о перебоях с электроснабжением начали поступать из разных районов республики.