Опер объяснил признание маньяка из Ленобласти в старых преступлениях

Задержанный за убийство девочки в Ленинградской области Фёдор Мехнин на допросах, по данным СМИ, неожиданно признался в серии изнасилований, совершённых с 2008 года. Почему преступник, тщательно скрывавший свои деяния много лет, вдруг начал давать показания, в эксклюзивном материале aif.ru объяснил криминалист Михаил Игнатов.
Эксперт считает, что признание стало результатом грамотной работы правоохранителей и наличия неопровержимых доказательств. Комбинация современных методов криминалистики и улик не оставила насильнику шансов на запирательство.
«Мне трудно сказать однозначно, почему он сознался, но, скорее всего, это произошло под тяжестью неопровержимых улик. Вероятно, с ним умело и грамотно поработали, смогли найти подходы к его мерзкому нутру. Наука сейчас пошла вверх, и сопоставить факты очень легко», — пояснил Игнатов.
По словам криминалиста, решающую роль в разоблачении старых эпизодов могли сыграть генетические экспертизы и показания жертв. Даже если преступления совершались много лет назад, современные технологии позволяют восстановить картину произошедшего по мельчайшим следам.
«Возможно, на местах преступлений были найдены оставленные окурки, вещи или другие предметы, откуда можно было извлечь ДНК. Сейчас это легко изучить и сопоставить. Достаточно одного-двух совпадений по старым эпизодам. Кроме того, раз изнасилования не были сопряжены с убийствами, жертвы остались живы. Спустя столько лет они могли дать показания или опознать нападавшего. Я думаю, там и ДНК совпало, и опознания прошли. Его буквально прижали к стенке, и не сознаться в таких обстоятельствах было уже невозможно», — заключил Игнатов.
Напомним, 12-летняя школьница Маша (имя изменено) 2 июля отправилась на опушку леса в Тосненском районе, чтобы собрать лисички, и не вернулась домой. Её всю ночь искали по окрестным лесам, но нашли только утром 3 июля в высокой траве примерно в километре от садоводства «Захожье». В скором времени стало известно, что на обратном пути ребёнок столкнулся с 42-летним Фёдором Мехниным. По версии следствия, он попытался склонить девочку к интиму, а получив отказ, убил её, нанеся не менее 29 ударов небольшим ножом и задушив.
Позже в ходе следствия выяснилось, что Мехнин оказался серийным насильником. По данным СМИ, с 2008 года жертвами мужчины стали не менее 10 женщин. Пострадавшим Мехнин предлагал подвезти их, отвозил в безлюдные места, где угрожал пневматическим пистолетом.
Ранее Игнатов раскрыл, почему Мехнину удавалось годами скрывать свои преступные наклонности от близких и окружающих.