Опер объяснил признание маньяка из Ленобласти в старых преступлениях

«Возможно, на местах преступлений были найдены оставленные окурки, вещи или другие предметы, откуда можно было извлечь ДНК. Сейчас это легко изучить и сопоставить. Достаточно одного-двух совпадений по старым эпизодам. Кроме того, раз изнасилования не были сопряжены с убийствами, жертвы остались живы. Спустя столько лет они могли дать показания или опознать нападавшего. Я думаю, там и ДНК совпало, и опознания прошли. Его буквально прижали к стенке, и не сознаться в таких обстоятельствах было уже невозможно», — заключил Игнатов.