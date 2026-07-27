Топ-5 ошибок, которые выдали Екатерину Тархову

Но не только телефон деда, но и собственный смартфон Екатерины помог собрать доказательную базу обвинения. Следователи получили к нему доступ после задержания и ареста подозреваемой. Информации в устройстве оказалось подозрительно мало — Тархова постаралась стереть всё, что могло выдать подготовку к преступлению. Но в распоряжении криминалистов есть специальное оборудование, способное восстанавливать удалённые данные. Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области Андрей Зинзинов в эксклюзивном интервью samara.aif.ru рассказал, что удалось восстановить не только переписку, но и фотографии, а также данные о транзакциях.