Топ-5 ошибок, которые выдали Екатерину Тархову

На каждом заседании появляются новые свидетели: друзья семьи, соседи, продавцы, грузчики, мастера по ремонту, сотрудники магазинов и предприниматели. На первый взгляд их показания не всегда связаны между собой. Однако именно из этих деталей следствию удалось выстроить хронологию преступления и последующих действий Екатерины Тарховой, которая уже вынуждена была частично признать свою вину в смерти деда и бабушки. Корреспондент samara.aif.ru собрал топ-5 ключевых просчётов главной фигурантки дела.
Чужие СМС и удалённые файлы
Одной из первых ошибок Екатерины стала попытка убедить окружающих, что Виктор Тархов жив. После его исчезновения внучка начала пользоваться телефоном дедушки.
В суде выступил Александр Григоров, коллега Тархова. Он рассказал, что 3 января 2025 года не мог дозвониться до экс-мэра, чтобы поздравить его с днём рождения. Позже с номера Виктора Александровича пришёл ответ: «Благодарю, приеду, позвоню». Свидетеля смутила подпись «ТВА». По его словам, Тархов обычно подписывался «ВАТ» (Виктор Александрович Тархов). Следствие уверено, что к тому времени несчастный уже был мёртв.
Другой свидетель, Андрей Степанов, тоже подтвердил, что его насторожило сообщение с нехарактерной для Тархова подписью. Он знал, что экс-мэр всегда перезванивал, а не только отвечал сообщениями. Именно эта деталь заставила близких задуматься — с Виктором Александровичем что-то случилось, а сообщение писал кто-то другой.
Но не только телефон деда, но и собственный смартфон Екатерины помог собрать доказательную базу обвинения. Следователи получили к нему доступ после задержания и ареста подозреваемой. Информации в устройстве оказалось подозрительно мало — Тархова постаралась стереть всё, что могло выдать подготовку к преступлению. Но в распоряжении криминалистов есть специальное оборудование, способное восстанавливать удалённые данные. Руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Самарской области Андрей Зинзинов в эксклюзивном интервью samara.aif.ru рассказал, что удалось восстановить не только переписку, но и фотографии, а также данные о транзакциях.
Несезонные покупки
По отдельности покупка жидкого азота, пилы или пластиковых бочек не выглядела подозрительно. Но когда следствие восстановило хронологию событий, именно эти покупки стали важными уликами.
В начале января Екатерина приобрела сотни литров жидкого азота. Продавцу она объяснила, что вещество необходимо для проведения крио-шоу на улице Ленинградской. Свидетель Антон Крупнов рассказал суду, что за всю его практику это был первый случай, когда такие объёмы покупало частное лицо. Обычно подобные партии приобретают предприятия.
Почти одновременно Екатерина искала пластиковые бочки. Один продавец не успел их ей поставить — девушка нашла нужное быстрее у другого предпринимателя. При этом оба свидетеля отмечали, что зимой подобный товар практически никто не покупает.
Криминалист Михаил Игнатов также отметил, что ещё одним тревожным сигналом стала покупка сабельной электропилы, которой обычно опиливают деревья весной. «Зачем она ей, если у Екатерины нет ни сада, ни дачи? Когда оперативники начали проверять её покупки по карте, всё сразу стало ясно». Как на самом деле использовалась эта пила, для следствия уже не секрет. Ей Тархова и её сообщник Дмитрий Метревели расчленяли тела убитых, уверено обвинение.
Дополнительные подтверждения этому следователи получили после восстановления удаленных со смартфона Тарховой файлов. Как рассказал криминалист Андрей Зинзинов, благодаря фотографиям и переписке удалось установить, что Екатерина заранее консультировалась с близкими людьми на предмет покупки оборудования для сокрытия следов преступления.
Слишком масштабный ремонт
В квартире на Вилоновской сразу после исчезновения хозяев началась подготовка к масштабному ремонту.
В суде мастер Артак Адамян рассказал, что Екатерина собиралась фактически уничтожить отделку помещений: снять штукатурку, полы и потолки до основания, а также избавиться практически от всей обстановки квартиры, включая дорогостоящую мебель и исправный холодильник. Однако ремонт так и не начался — Тархову не устроила цена в 250 тысяч рублей, и она отказалась от его услуг.
Позже специалист по профессиональной уборке Ольга Ахмедянова рассказала, что ещё до Нового года Екатерина интересовалась генеральной уборкой квартиры. Особенно подробно она расспрашивала о том, насколько тщательно можно очистить холодильник.
Затем в квартире появились грузчики. На суде они рассказывали, что вывозили практически всю мебель, хотя та находилась в хорошем состоянии. При этом заходить разрешалось только в две комнаты, а по всему подъезду ощущался сильный запах ладана.
По версии следствия, именно так обвиняемая пыталась избавиться от возможных следов преступления. Однако полностью реализовать этот план не удалось: капитальный ремонт так и не начался, а сами рабочие подробно рассказали обо всём в суде.
Спешка с наследством
Ещё одним промахом стала поспешность. Сразу после исчезновения родственников Екатерина начала активно распоряжаться их имуществом.
Следствие установило, что она организовала продажу автомобиля Toyota RAV4, принадлежавшего Наталье Тарховой. Машину продали по поддельным документам. При этом сообщница Екатерины, Таисия Киселева, во время сделки выдавала себя по телефону за живую Наталью Тархову: продиктовала покупателю паспортные данные погибшей и подтвердила сделку.
Кроме того, Екатерина, по данным следствия, выставляла на продажу иконы, украшения и другое имущество. Также она приходила в компанию, где работал её дед, и требовала выдать ей его зарплату, объясняя это личными нуждами. Обвинение считает, что эти действия были частью плана по завладению наследством.
Запуталась в собственных легендах
Крупным промахом Екатерины Тарховой стала попытка объяснить свои действия сразу несколькими версиями. Чем больше людей оказывалось рядом, тем больше историй приходилось придумывать.
Продавцу жидкого азота Екатерина рассказывала о крио-шоу на улице Ленинградской. Няне сына объясняла, что уехала в Москву вместе с бабушкой и дедушкой. Владелице турбазы говорила, что хочет устроить романтический вечер при свечах. Специалисту по клинингу — о генеральной уборке. Мастеру по ремонту — о полном демонтаже квартиры.
Каждое из этих обстоятельств само по себе могло показаться случайностью. Однако показания десятков свидетелей, результаты поисков улик и экспертиз, восстановленные файлы из телефона самой обвиняемой сложились для следствия в единую картину. Окончательную оценку этим доказательствам, как и ответ на вопрос о виновности Екатерины Тарховой, предстоит дать суду.