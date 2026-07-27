Полиция проверяет сообщение о похищении мужчины на улице Луговой во Владивостоке

Полицейские во Владивостоке проводят проверку по факту публикации в социальных сетях. В интернете появилась информация о том, что в районе улицы Луговой неизвестные задержали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Сообщение вызвало резонанс среди горожан, но официальных данных о случившемся пока нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности возможных участников инцидента и проверяют достоверность опубликованной информации. Однако, как отметили в ведомстве, заявлений или обращений от самого пострадавшего либо его родственников в полицию не поступало.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация остается на контроле, все обстоятельства выясняются.