Полиция проверяет сообщение о похищении мужчины на улице Луговой во Владивостоке

Полицейские во Владивостоке проводят проверку по факту публикации в социальных сетях. В интернете появилась информация о том, что в районе улицы Луговой неизвестные задержали мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Сообщение вызвало резонанс среди горожан, но официальных данных о случившемся пока нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».