В Ростове-на-Дону при атаке поврежден многоквартирный дом

О работе средств противовоздушной обороны Александр Скрябин сообщил в 2:57 мск. Спустя 40 минут он проинформировал, что экстренные службы ликвидируют последствия воздушной атаки, и призвал жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон.