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В Ростове-на-Дону при атаке поврежден многоквартирный дом

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин в канале на платформе «Макс». Информацию о пострадавших глава города не привел.

В качестве временных пунктов обогрева для жителей задействованы автобусы.

О работе средств противовоздушной обороны Александр Скрябин сообщил в 2:57 мск. Спустя 40 минут он проинформировал, что экстренные службы ликвидируют последствия воздушной атаки, и призвал жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон.