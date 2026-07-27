В Ростове-на-Дону при атаке поврежден многоквартирный дом

«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин в канале на платформе «Макс». Информацию о пострадавших глава города не привел.
В качестве временных пунктов обогрева для жителей задействованы автобусы.
О работе средств противовоздушной обороны Александр Скрябин сообщил в 2:57 мск. Спустя 40 минут он проинформировал, что экстренные службы ликвидируют последствия воздушной атаки, и призвал жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон.