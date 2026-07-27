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Над Пензой сбили два украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Пензой. Губернатор Олег Мельниченко уточнил, что пострадавших и разрушений пока не зафиксировали.

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал глава региона.

Специалисты экстренных служб уже осматривают территорию на месте падения обломков. Ранее в области действовала угроза атаки дронов и ракет.

Кроме этого ночью украинские дроны атаковали Белгород. Оперативный штаб сообщил о 12 пострадавших. В их числе оказались двое детей. Огонь охватил несколько квартир в жилом доме. Пламя также повредило более 15 припаркованных автомобилей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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