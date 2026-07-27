Над Пензой сбили два украинских беспилотника

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал глава региона.
Специалисты экстренных служб уже осматривают территорию на месте падения обломков. Ранее в области действовала угроза атаки дронов и ракет.
Кроме этого ночью украинские дроны атаковали Белгород. Оперативный штаб сообщил о 12 пострадавших. В их числе оказались двое детей. Огонь охватил несколько квартир в жилом доме. Пламя также повредило более 15 припаркованных автомобилей.
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