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В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта

САМАРА, 27 июля. /ТАСС/. Наземный общественный транспорт временно не осуществляет движение на территории Самары. Об этом сообщил глава города Иван Носков в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — проинформировал он.

В настоящее время в регионе действуют беспилотная и ракетная опасности.

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