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Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки

Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки. Об этом в понедельник рано утром сообщил глава города Александр Скрябин.

Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки. Об этом в понедельник рано утром сообщил глава города Александр Скрябин.

В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, написал он в Мах.

Уточняется, что для жителей пострадавшего дома развернут пункт временного размещения, где организованы спальные места, а также питание и горячие напитки.

Скрябин добавил, что в качестве временных пунктов обогрева для эвакуированных жителей задействованы автобусы.