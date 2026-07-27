Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки

Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки. Об этом в понедельник рано утром сообщил глава города Александр Скрябин.
В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, написал он в Мах.
Уточняется, что для жителей пострадавшего дома развернут пункт временного размещения, где организованы спальные места, а также питание и горячие напитки.
Скрябин добавил, что в качестве временных пунктов обогрева для эвакуированных жителей задействованы автобусы.