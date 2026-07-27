Новые подробности трагедии на Эльбрусе с иностранными альпинистами: «Все пошло не по плану»

«По сути, все пошло не по плану… В самом начале один из членов команды почувствовал сильный холод, и именно из-за этого первая связка повернула назад. Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100−150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения. Точную дистанцию я назвать не могу. Когда мы закрепили перила на этом участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Тогда мы приняли решение возвращаться», — рассказал Адилович.