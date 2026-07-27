Новые подробности трагедии на Эльбрусе с иностранными альпинистами: «Все пошло не по плану»

Основной причиной трагедии на Эльбрусе стал неверный метеопрогноз. Об этом сообщил выживший на Эльбрусе Харис Адилович, возглавляющий Ассоциацию развития альпинизма в Боснии. Команда регулярно тренируется по выходным, однако уже на старте столкнулась с экстремальным холодом, пояснил Адилович для «Известий».
«По сути, все пошло не по плану… В самом начале один из членов команды почувствовал сильный холод, и именно из-за этого первая связка повернула назад. Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100−150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения. Точную дистанцию я назвать не могу. Когда мы закрепили перила на этом участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Тогда мы приняли решение возвращаться», — рассказал Адилович.
Адилович как врач остался с заболевшим товарищем, а другого отправил за помощью. Поначалу серьезность ситуации недооценили — ухудшение состояния списали на типичную для высоты реакцию, которая обычно проходит после шоколада или энергетика.
Через некоторое время состояние ухудшилось у еще одного альпиниста из второй группы. Адиловича, как самого выносливого, отправили за подмогой. Не доходя 300 м до лагеря, он столкнулся со второй связкой и обнаружил там еще одного пострадавшего с такими же симптомами. Госпитализация произошла только на следующее утро.
Адилович отметил, что команда была сплоченной: большинство участников работали вместе в горноспасательной службе, двое входили в тот же альпинистский клуб. Для него этот опыт стал вторым восхождением на Эльбрус.
Как отметил альпинист, тогда серьезных повреждений не было — только ушибы и легкое обморожение у него и его спутника.
При этом председатель Комитета по спортивному альпинизму Александр Яковенко также подчеркнул, что боснийцы могли недооценить условия погоды на Эльбрусе.
Напомним, группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины отправилась на Эльбрус без гида 24 июля. Вечером следующего дня, из-за резкого ухудшения погоды, альпинисты потеряли маршрут.
В районе Седловины на высоте около 5,1 тыс. м у двоих альпинистов резко ухудшилось самочувствие. Один из группы спустился за спасателями, однако те, поднявшись к месту ночью, обнаружили остальных членов группы без признаков жизни.
Глава спасателей «Зеницы» Кенан Хрустанович позже подтвердил смерть троих своих коллег, в том числе доктора Налихи Чаусова.
Ранее в Кабардино-Балкарии два туриста сорвались при восхождении на Эльбрус. По предварительным данным, 19 июля альпинисты достигли высоты около 4200 м на восточной вершине.
Позже выяснилось, что пострадавшими оказались 11-летний мальчик и его 40-летний отец. Ребенок от полученных при падении травм скончался на месте. Отец выжил, но с множественными переломами ребер и ног он не может передвигаться самостоятельно.
Мужчина и мальчик шли вдвоем, без регистрации. Как пояснил источник, дети на таких маршрутах — редкость, и обычно их не допускают к восхождениям. Следователи уже организовали проверку по факту инцидента.