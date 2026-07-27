Курьера мошенников задержали за обман москвича на 1 млн руб

«21-летнему жителю столицы поступил телефонный звонок от неизвестных, которые под предлогом замены домофона убедили его назвать код из SMS. Далее гражданину поступила серия звонков от лжеработников госведомств, которые стали запугивать его привлечением к уголовной ответственности якобы за спонсирование противоправной деятельности. Введенный в заблуждение молодой человек собрал ювелирные украшения, а также наличные деньги и передал неизвестному. Далее потерпевший оформил кредиты в различных банках и передал денежные средства злоумышленникам. Общая сумма ущерба составила более 1 лн руб.», — говорится в сообщении.