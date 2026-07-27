Соседи убийцы девочки Миланы в Ленобласти потребовали для него высшую меру

Напомним, 12-летняя Милана, жительница СНТ «Захожье-5», 2 июля отправилась на опушку в Тосненском районе, чтобы собрать лисички, и не вернулась домой. Её всю ночь искали по окрестным лесам, но обнаружили только утром 3 июля в высокой траве примерно в километре от садоводства «Захожье». В скором времени стало известно, что на обратном пути ребёнок столкнулся с 42-летним Фёдором Мехниным. По версии следствия, он попытался склонить девочку к интиму, а получив отказ, убил её, нанеся не менее 29 ударов небольшим ножом и задушив.