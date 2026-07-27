Соседи убийцы девочки Миланы в Ленобласти потребовали для него высшую меру

Жители СНТ в Ленинградской области, где местный житель Федор Мехнин убил 12-летнюю девочку, инициировали сбор подписей под петицией за то, чтобы обвиняемому было вынесено самое суровое наказание за содеянное. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал главный инженер СНТ «Захожье-2» Евгений.
По его словам, спустя время шок уступил место запросу на справедливость. Жители инициировали сбор подписей под петицией, опасаясь, что суд может ограничиться даже принудительным лечением.
«Осуждение самого Мехнина — вот что звучит сейчас в основном. Люди желают, чтобы решением суда стало реальное наказание, чтобы не признали его невменяемым и не отправили на курорт в психушку. Тут даже собирали подписи под петицией о высшей мере в отношении Мехнина», — рассказал Евгений.
Однако некоторые до сих пор не могут поверить в произошедшее.
«На днях слышал мнение: “А не заставили ли его признаться под давлением?” Приходится пояснять, что помимо слов признания следствию, со стороны Мехнина был ряд действий, который не оставляет сомнений в его вине. Невиновные люди не устраивают такую суету», — подчеркнул собеседник издания.
Что касается супруги обвиняемого, то, по заверению Евгения, никакой агрессии и травли в ее адрес на месте зафиксировано не было. Хотя в социальных сетях и появлялись агрессивные призывы, администрация пабликов оперативно пресекала такие попытки.
Комментируя личность самого Мехнина, представитель СНТ выразил мнение, что все его прежние заслуги потеряли значение в один момент.
«По поводу его репутации мое личное мнение простое. Всё то, что он сделал хорошего обществу, он перечеркнул своим ужасным поступком», — обозначил Евгений.
Он также рассказал, что жители СНТ организовали сбор денег для семьи девочки.
«В первую неделю был большой запрос от граждан в желании финансово помочь семье Миланы. Люди настаивали на организации сбора средств. Возникла определенная координация с жителями Захожье-5, близкими к семье погибшей. Знаю, что сбор денег для семьи девочки шел. Знаю, что карту блокировал банк. Но в итоге вопрос утрясли. Так что какое-то количество собрали», — резюмировал Евгений.
Ранее житель СНТ в Ленобласти рассказал об обстановке в округе после убийства девочки.
Напомним, 12-летняя Милана, жительница СНТ «Захожье-5», 2 июля отправилась на опушку в Тосненском районе, чтобы собрать лисички, и не вернулась домой. Её всю ночь искали по окрестным лесам, но обнаружили только утром 3 июля в высокой траве примерно в километре от садоводства «Захожье». В скором времени стало известно, что на обратном пути ребёнок столкнулся с 42-летним Фёдором Мехниным. По версии следствия, он попытался склонить девочку к интиму, а получив отказ, убил её, нанеся не менее 29 ударов небольшим ножом и задушив.
Задержали преступника 4 июля в районе железнодорожного вокзала Гатчины. При нём обнаружили более миллиона рублей, которые уже после убийства девочки он снял со счёта.
Позже в ходе следствия выяснилось, что Мехнин оказался серийным насильником. По данным СМИ, с 2008 года жертвами мужчины стали не менее 10 женщин. Пострадавшим Мехнин предлагал подвезти их, отвозил в безлюдные места, где угрожал пневматическим пистолетом.