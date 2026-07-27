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Женщина насмерть разбилась на «трассе смерти» в Омской области

В ДТП также пострадали две девочки 2020 и 2022 года рождения.

Источник: УМВД России по Омской области

В Тюкалинском районе Омской области 26 июля около 16:00 произошло смертельное ДТП на автодороге Тюмень — Омск. Как сообщили в УМВД России по Омской области, на 454-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль «Рено Сандеро» и большегруз «Вольво».

По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём легковушки выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с фурой под управлением 24-летнего мужчины. От удара водитель «Рено» скончалась на месте. Её пассажиры — две девочки 2020 и 2022 годов рождения — госпитализированы с травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.