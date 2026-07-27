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Над Севастополем сбили три беспилотника

Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито три беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе продолжается отражение атаки беспилотников. По информации губернатора Михаила Развожаева, к работе привлечены подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

По предварительным данным, в Балаклавском районе уже уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Военные продолжают выполнять задачи по защите города.

Развожаев в Telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться в безопасных местах до завершения работы сил ПВО.

Ранее в Севастополе временно ограничили подачу электроэнергии из-за перегрузки электросетей за пределами региона.

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