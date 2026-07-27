В Удмуртии объявили ракетную опасность

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Ракетная опасность объявлена в Удмуртии. Об этом сообщается в канале госкомитета республики по делам ГО и ЧС в «Максе».
«На территории Удмуртской Республики введен сигнал “Ракетная опасность”, — сказано в сообщении.
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