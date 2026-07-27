В центре Сиэттла произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в местном центре развлечений и искусств Seattle Center в Сиэттле (штат Вашингтон), сообщает полиция города.
«Полиция расследует стрельбу, есть несколько пострадавших. Огонь был открыт в Seattle Center», — говорится в сообщении на странице местных правоохранителей в X.
По информации телеканала KOMO News, стрельба началась во время проведения гастрономического фестиваля. Очевидцы заявили телеканалу, что как минимум шесть человек получили огнестрельные ранения.
Информации о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.