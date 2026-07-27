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В центре Сиэттла произошла стрельба

Есть пострадавшие, сообщили в полиции города.

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в местном центре развлечений и искусств Seattle Center в Сиэттле (штат Вашингтон), сообщает полиция города.

«Полиция расследует стрельбу, есть несколько пострадавших. Огонь был открыт в Seattle Center», — говорится в сообщении на странице местных правоохранителей в X.

По информации телеканала KOMO News, стрельба началась во время проведения гастрономического фестиваля. Очевидцы заявили телеканалу, что как минимум шесть человек получили огнестрельные ранения.

Информации о причинах произошедшего и состоянии здоровья пострадавших пока не приводится.