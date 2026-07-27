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Два человека погибли из-за воздушной атаки, пять пострадали в Ростове-на-Дону

В результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток, — написал он в Telegram-канале.

Глава области добавил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.

Ранее глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки на населенный пункт. Для его жителей разворачивается пункт временного размещения.

В тот же день беспилотники ВСУ атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

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