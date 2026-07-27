Вдову участника СВО лишили выплат в Хабаровском крае

В Комсомольском районе суд лишил выплат вдову участника СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В суд с иском о лишении права на компенсацию обратилась мать погибшего участника СВО, военнослужащего-контрактника. Как было установлено во время разбирательства, он прожил с женой менее двух месяцев, после чего отношения прекратились, но развод не оформили. Как доказала мать военнослужащего, во время его нахождения на СВО жена его не поддерживала.
— Требования истицы удовлетворены, право ответчицы на выплаты признано отсутствующим, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, в Хабаровском крае суд лишил выплат фиктивную вдову участника СВО.