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Вдову участника СВО лишили выплат в Хабаровском крае

Женщина прожила с военнослужащим меньше двух месяцев.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольском районе суд лишил выплат вдову участника СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В суд с иском о лишении права на компенсацию обратилась мать погибшего участника СВО, военнослужащего-контрактника. Как было установлено во время разбирательства, он прожил с женой менее двух месяцев, после чего отношения прекратились, но развод не оформили. Как доказала мать военнослужащего, во время его нахождения на СВО жена его не поддерживала.

— Требования истицы удовлетворены, право ответчицы на выплаты признано отсутствующим, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровском крае суд лишил выплат фиктивную вдову участника СВО.