Вдову участника СВО лишили выплат в Хабаровском крае

В суд с иском о лишении права на компенсацию обратилась мать погибшего участника СВО, военнослужащего-контрактника. Как было установлено во время разбирательства, он прожил с женой менее двух месяцев, после чего отношения прекратились, но развод не оформили. Как доказала мать военнослужащего, во время его нахождения на СВО жена его не поддерживала.