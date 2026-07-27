Маньяк из-под Петербурга: что происходит в СНТ, где была убита девочка

Задержание 42-летнего жителя СНТ «Захожье» Фёдора Мехнина по подозрению в жестоком убийстве ребенка стало шоком для его окружения. От супруги до соседей — все в один голос твердили, что Мехнин был исключительно положительным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Однако вскоре выяснилось: за этой ширмой скрывался серийный насильник. В эксклюзивном интервью aif.ru криминалист Михаил Игнатов объяснил, что подобная двуличность — не исключение, а классическая стратегия выживания хищника в социуме.
Маска добропорядочности.
По словам эксперта, создание ореола добропорядочности является холодным расчётом. Преступники намеренно усыпляют бдительность окружения, чтобы в момент оперативной проверки никто не смог сказать о них ни единого плохого слова.
«Я всегда говорил, что маньяки, педофилы и насильники в обществе ведут себя очень положительно. Они всегда очень приветливые, вежливые и как бы готовы прийти на помощь, — подчеркнул Игнатов. — Тут помогут мусор вынести, там траву покосить. Окружающие сразу видят в человеке только хорошее и не замечают ничего отрицательного».
Эта лицемерная стратегия работала на Мехнина долгие годы. Он умело приспосабливался, зарабатывал авторитет и никогда не конфликтовал открыто. Свой «звериный лик», как выразился криминалист, он показывал только тогда, когда жертва оказывалась в полной изоляции и власти. Игнатов провел прямую параллель с Андреем Чикатило, который точно так же характеризовался окружающими как культурный и обходительный человек, оставаясь при этом беспощадным монстром.
Почему изверг заговорил.
Несмотря на годы конспирации, после задержания Мехнин неожиданно начал давать признательные показания не только по эпизоду с Миланой, но и по целой серии нападений на женщин с 2008 года. По данным СМИ, речь идет не менее чем о десяти жертвах, которым он угрожал пневматическим пистолетом.
Почему же преступник, тщательно заметавший следы, вдруг сломался? Криминалист Михаил Игнатов уверен: виной тому грамотная работа правоохранителей и тяжесть неопровержимых улик.
«Мне трудно сказать однозначно, скорее всего, это произошло под тяжестью неопровержимых улик. Вероятно, с ним умело и грамотно поработали, смогли найти подходы к его мерзкому нутру. Наука сейчас пошла вверх, и сопоставить факты очень легко», — пояснил эксперт.
Решающую роль в разоблачении старых эпизодов сыграли генетические экспертизы и показания выживших жертв. Даже спустя много лет современные технологии позволяют извлечь ДНК с оставленных окурков или личных вещей.
«Достаточно одного-двух совпадений по старым эпизодам. Кроме того, жертвы остались живы и спустя столько лет могли опознать нападавшего. Его буквально прижали к стенке, и не сознаться в таких обстоятельствах было уже невозможно», — заключил Игнатов.
Жизнь после трагедии.
Пока следователи восстанавливают картину злодеяний, жизнь в садоводствах продолжается. Главный инженер СНТ «Захожье-2» Евгений в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, что первая неделя после убийства 12-летней Миланы была парализована горем, но отвлечься от пережитого ужаса людей заставила стихия — на регион обрушился мощный ураган, и всем пришлось экстренно разбирать завалы.
Сейчас, по словам Евгения, в СНТ вновь слышен детский смех, однако беспечность исчезла навсегда. Взрослые взяли безопасность под жесткий контроль. «Конечно, тревожность и осторожность у людей присутствует. Но дети гуляют, звучит смех. В одиночку не гуляет никто. На озеро приезжает много отдыхающих», — сообщил он.
При этом до сих пор находятся те, кто отказывается верить в вину «доброго соседа», списывая его признания на давление правоохранителей. Представителям СНТ приходится регулярно объяснять сомневающимся, что, помимо слов, существуют поступки и улики.
«Невиновные люди не устраивают такую суету», — отметил Евгений.
Напомним, что задержали Мехнина уже на вокзале в Гатчине с суммой более миллиона рублей, которую он снял со счета после убийства.
Люди требуют возмездия и помогают семье.
Шок и отрицание постепенно сменяются гневом и запросом на справедливость. Жители СНТ требуют самого сурового наказания.
«Люди желают, чтобы решением суда стало реальное наказание, чтобы не признали его невменяемым и не отправили на курорт в психушку. Тут даже собирали подписи под петицией о высшей мере в отношении Мехнина», — рассказал Евгений.
При этом никакой травли в адрес супруги обвиняемого на месте не фиксировалось, а все всплески ненависти в соцсетях оперативно пресекались администраторами пабликов. Сам же Евгений, комментируя личность Мехнина, подвел жесткий итог его лицемерной жизни: «Всё то, что он сделал хорошего обществу, он перечеркнул своим ужасным поступком».
Параллельно с борьбой за наказание люди объединились для реальной помощи семье, потерявшей дочь. Жители организовали сбор средств.