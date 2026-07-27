Маньяк из-под Петербурга: что происходит в СНТ, где была убита девочка

Эта лицемерная стратегия работала на Мехнина долгие годы. Он умело приспосабливался, зарабатывал авторитет и никогда не конфликтовал открыто. Свой «звериный лик», как выразился криминалист, он показывал только тогда, когда жертва оказывалась в полной изоляции и власти. Игнатов провел прямую параллель с Андреем Чикатило, который точно так же характеризовался окружающими как культурный и обходительный человек, оставаясь при этом беспощадным монстром.