Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки погибла супружеская пара. Еще пять человек пострадали, в том числе подросток. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

В Ростове-на-Дону во время ночной воздушной атаки погибла супружеская пара. Еще пять человек пострадали, в том числе подросток. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, один пострадавший получил медицинскую помощь на месте. Четверо раненых госпитализированы.

Господин Слюсарь добавил, что разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В нескольких местах падения БПЛА начались пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских сооружений.

Кроме того, пожары начались в нескольких частных домах. Рядом с домами загорелись автомобили. По словам губернатора, почти все пожары потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 кв. м. Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше