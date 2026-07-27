В Хабаровском крае погиб водитель грузовика, который врезался в теплотрассу

Напомним, 25 июля сообщалось, что в Кадыйском районе Костромской области двое взрослых и трое детей погибли в результате столкновения «Нивы» с грузовым автомобилем Sitrak. ДТП произошло в ночь на 25 июля на 137-м км автодороги Р-243 рядом с деревней Дудино.