В Хабаровском крае погиб водитель грузовика, который врезался в теплотрассу

Водитель грузового автомобиля в Комсомольске-на-Амуре врезался в павильон теплового пункта и пробил трубу, попав под напор горячей воды, сообщили в госавтоинспекции Хабаровского края.
Это произошло ночью 27 июля. 36-летний мужчина управлял машиной МАЗ ТКМ 630. В результате случившегося он скончался на месте. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и на Т-образном перекрестке выехал за пределы проезжей части.
В салоне также находился 44-летний пассажир. Второй мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Напомним, 25 июля сообщалось, что в Кадыйском районе Костромской области двое взрослых и трое детей погибли в результате столкновения «Нивы» с грузовым автомобилем Sitrak. ДТП произошло в ночь на 25 июля на 137-м км автодороги Р-243 рядом с деревней Дудино.