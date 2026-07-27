За день в нацпарке «Красноярские Столбы» спасли подростка и двух взрослых

Но на этом происшествия в тот день не закончились. Поздним вечером от службы 112 поступил сигнал, что в районе скалы Дачки заблудился мужчина. Спасатели снова выехали в указанный квадрат и начали поиски. Ночь и темнота могли серьезно осложнить работу, однако 38-летнего туриста удалось обнаружить довольно быстро. Его доставили к выходу из парка.