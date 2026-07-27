Два человека погибли и пятеро ранены при ночной атаке на Ростов-на-Дону

Воздушная атака в Ростове-на-Дону унесла жизни двух человек. Ещё пять жителей получили ранения. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил состояние пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Один из этих пациентов — подросток.