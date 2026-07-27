В Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки поврежден многоквартирный дом

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин, отметив, что для жителей организованы меры по временному размещению.
Для эвакуированных жильцов разворачивается пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание и напитки. Власти обеспечивают людей всем необходимым на период устранения последствий происшествия.
Кроме того, к пострадавшему дому направлены автобусы, которые будут использоваться в качестве временных пунктов обогрева для эвакуированных жителей. Городские службы продолжают работу на месте инцидента.
Ранее в результате массированной атаки беспилотников на Белгород, по данным регионального оперативного штаба, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.