В Ростове-на-Дону после атаки дронов горят частные дома, склады и предприятие

После атаки дронов ВСУ утром 27 июля в Ростове-на-Дону возникли пожары на территориях частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов. Общая площадь возгорания составил 400 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Отмечается, что разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах.
«В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений», отметил глава региона.
Кроме того, добавил Слюсарь, загорелись несколько автомобилей, стоявших недалеко от домов. На данный момент ликвидированы практически все возгорания. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.
Напомним, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили более 1000 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Силами ПВО РФ за сутки уничтожено 1 060 украинских беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.
А в ночь на 26 июля дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 133 беспилотника Вооруженных сил Украины.