В Хабаровском крае вода сошла с подтоппленных территорий

Обстановка в северных Охотском округе и Аяно-Майском районе осложнилась после ливней в середине июля. Из берегов вышли малые реки. В Охотском округе в нескольких поселения были подтоплены дворы и дороги, в Аяно-Майском районе произошел подмыв моста на одной из дорог, сильно затапливало взлетно-посадочную полосу в селе Аян. В воде, помимо этого объекта, после разлива реки Уйка оказалась большая часть прилегающей территории и перрон аэродрома, вода практически дошла до действующего здания аэропорта и строящегося нового терминала. Авиасообщение с поселением нарушено.