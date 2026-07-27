В Хабаровском крае вода сошла с подтоппленных территорий

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Вода сошла с подтопленных территорий в Хабаровском крае после разлива рек из-за дождей в середине июля. Обстановка остается на контроле, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обстановка в северных Охотском округе и Аяно-Майском районе осложнилась после ливней в середине июля. Из берегов вышли малые реки. В Охотском округе в нескольких поселения были подтоплены дворы и дороги, в Аяно-Майском районе произошел подмыв моста на одной из дорог, сильно затапливало взлетно-посадочную полосу в селе Аян. В воде, помимо этого объекта, после разлива реки Уйка оказалась большая часть прилегающей территории и перрон аэродрома, вода практически дошла до действующего здания аэропорта и строящегося нового терминала. Авиасообщение с поселением нарушено.
«Подтоплений больше не фиксируется. Что касается ситуации в Аяне, то там сделали насыпь, сейчас полосу осушают. Скоро должны открыть», — сказали в ГУ МЧС. Пока там организована временная схема доставки авиапассажиров с помощью вертолетов.
Обстановка на малых реках относительно стабилизировалась, отметили в ведомстве. По данным Дальневосточного УГМС, повышенная водность наблюдается на реках Бурея, Уссури, Бикин, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур, Мая. На остальных реках края преобладает средняя водность. Подтоплена пойма рек Бурея, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур на глубину от 10 до 180 см.
На контроле повышение уровня воды в Амуре. По прогнозу гидрологов, к концу июля вода у Хабаровска может подняться до отметки в 400 см. Неблагоприятным считается уровень в 450 см. На утро 27 июля, уровень был 361 см, прибавив 11 см за сутки. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20−25 см. Возможно подтопление дач на островах у города.