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Слюсарь сообщил о пожарах и разрушениях после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников возникли пожары на территории частного предприятия, складских помещений и нескольких жилых домов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, последствия падения БПЛА зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. Кроме зданий, огонь перекинулся на несколько автомобилей, находившихся рядом с жилыми домами.

«В Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах — на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что в результате атаки были повреждены несколько частных домов, верхние этажи многоквартирного дома и здание одного из социальных учреждений — там выбило остекление.

Сейчас специалисты продолжают оценивать масштаб разрушений. По словам губернатора, информация о последствиях будет уточняться, а всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

По предварительным данным, два мирных жителя Ростова-на-Дону погибли, ещё пять человек ранены. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии — среди них подросток.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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