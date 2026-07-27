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На пляже в Приморье нашли тело мужчины

По предварительной информации, погибший захлебнулся во время купания.

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Тело 38-летнего мужчины обнаружили на пляже бухты Илистая недалеко от Большого Камня в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

«На берегу моря было обнаружено тело 38-летнего мужчины без видимых телесных повреждений», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что погибшего обнаружили вечером 25 июля на базе отдыха в бухте Илистая. По предварительной информации, мужчина захлебнулся во время купания.

Следственными органами СК России по Приморскому краю проводится доследственная проверка.