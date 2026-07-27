Ярославскую область атакуют украинские дроны, перекрыт выезд на Москву

По его словам, ограничения действуют на участке от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Жителей просят отказаться от поездок в этом направлении или заранее выбирать объездные маршруты.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностях либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал Евраев.
Глава региона добавил, что профильные службы продолжают работу по обеспечению безопасности. Информация о последствиях атаки уточняется.
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