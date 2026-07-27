Два украинских беспилотника уничтожили над Пензой

Силы противовоздушной обороны уничтожили над Пензой два украинских БПЛА. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
— Силы ПВО Министерства обороны РФ над Пензой сбили два вражеских дрона. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, — написал он в мессенджере МАКС.
В настоящее время специалисты служб экстренного реагирования работают на месте падения обломков беспилотников.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки в Ростове-на-Дону погибла супружеская пара, еще пять человек пострадали. Он уточнил, что один из пострадавших получил легкие ранения, ему оказали медпомощь на месте. Остальных доставили в больницу.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин передавал, что многоквартирный дом был поврежден после воздушной атаки на населенный пункт. Для его жителей разворачивается пункт временного размещения.