Монстр по соседству: психиатр объяснил феномен питерского маньяка

Психиатр обратил внимание на то, что часто маньяки не могут удержаться от участия в собственных поисках. Желание славы, острых ощущений и контроля над ситуацией толкает их на контакт с прессой или волонтёрами. «У некоторых возникает желание славы. Они начинают журналистам писать или интересоваться, как идут их поиски, и на этом могут засветиться. Сейчас уже берут на отдельный карандаш тех, кто очень активно помогает в поиске маньяка. Потому что иногда оказывается, что это он сам пытается контролировать ситуацию. Эти люди очень и очень хорошо маскируются», — предостерегает психиатр.