Над Пензой сбили два беспилотника

В небе над Пензой средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений объектов инфраструктуры. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые обследуют территорию.
Ранее на территории региона были введены режимы беспилотной и ракетной опасности. Оперативные службы продолжают контролировать обстановку.
Ранее в результате массированной атаки беспилотников на Белгород, по данным регионального оперативного штаба, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.