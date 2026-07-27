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Над Пензой сбили два беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над Пензой два беспилотных летательных аппарата.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Пензой средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений объектов инфраструктуры. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые обследуют территорию.

Ранее на территории региона были введены режимы беспилотной и ракетной опасности. Оперативные службы продолжают контролировать обстановку.

Ранее в результате массированной атаки беспилотников на Белгород, по данным регионального оперативного штаба, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

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