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Мельниченко: в Пензе сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет

Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Пензу.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили два дрона ВСУ в небе над Пензой утром 27 июля. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

«По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал глава региона.

До этого в Пензенской области объявляли угрозу атак дронов и ракет. В настоящее время представители экстренных служб заняты осмотром территорий, где упали вражеские беспилотники.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки дронов ВСУ утром 27 июля в Ростове-на-Дону возникли пожары на территориях частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов.

Напомним, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили более 1000 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины. Силами ПВО РФ за сутки уничтожено 1 060 украинских беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.

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