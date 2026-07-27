Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, еще четверых госпитализировали.
Губернатор также сообщил, что повреждения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских помещений.
Кроме того, возгорания произошли в нескольких частных жилых домах. Также рядом с ними загорелись автомобили. По словам Слюсаря, практически все пожары уже ликвидированы. В настоящее время спасатели продолжают тушить один очаг возгорания площадью 400 кв. м.
В результате атаки повреждено остекление нескольких частных домов, верхних этажей многоквартирного дома, а также одного социального учреждения.