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Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону

Во время ночной воздушной атаки на Ростов-на-Дону погибла супружеская пара. Еще пять человек получили ранения, среди пострадавших — подросток. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, еще четверых госпитализировали.

Губернатор также сообщил, что повреждения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова-на-Дону. В нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, в том числе на территории частного предприятия и складских помещений.

Кроме того, возгорания произошли в нескольких частных жилых домах. Также рядом с ними загорелись автомобили. По словам Слюсаря, практически все пожары уже ликвидированы. В настоящее время спасатели продолжают тушить один очаг возгорания площадью 400 кв. м.

В результате атаки повреждено остекление нескольких частных домов, верхних этажей многоквартирного дома, а также одного социального учреждения.

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