Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 90 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 27 июля составляет 90,8 тыс. га. Об этом говорится в сводке Лесопожарного центра региона.
26 июля в регионе действовали лесные пожары на площади 92,1 тыс. га, а неделю назад, 20 июля, площадь лесных пожаров составляла 77,4 тыс. га.
«По оперативной информации на 07:34 (3:34 мск) 27 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 57, на общей площади — 90 770 га», — говорится в сообщении.
Очаги возгораний действуют на севере региона — Туруханском, Енисейском округах, а также на Таймыре и в Эвенкии. В тушении пожаров задействовано более 1,2 тыс. человек. Угрозы населенным пунктам нет.
По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском округе ожидаются грозы, в Эвенкии также прогнозируется тридцатиградусная жара. На этих территориях сохраняются высокий класс пожарной опасности.