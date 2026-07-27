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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 90 тыс. га

Очаги возгораний действуют на севере региона.

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на утро 27 июля составляет 90,8 тыс. га. Об этом говорится в сводке Лесопожарного центра региона.

26 июля в регионе действовали лесные пожары на площади 92,1 тыс. га, а неделю назад, 20 июля, площадь лесных пожаров составляла 77,4 тыс. га.

«По оперативной информации на 07:34 (3:34 мск) 27 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров — 57, на общей площади — 90 770 га», — говорится в сообщении.

Очаги возгораний действуют на севере региона — Туруханском, Енисейском округах, а также на Таймыре и в Эвенкии. В тушении пожаров задействовано более 1,2 тыс. человек. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском округе ожидаются грозы, в Эвенкии также прогнозируется тридцатиградусная жара. На этих территориях сохраняются высокий класс пожарной опасности.