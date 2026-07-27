Женщина ранила ножом своего мужа во время пьяной ссоры в Люберцах

«В дежурную часть МУ МВД России “Раменское” из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован гражданин 1990 года рождения. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире одного из домов, расположенных на ул. Кирова, между потерпевшим и его супругой в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт, после чего женщина нанесла мужчине ножевое ранение», — говорится в сообщении.