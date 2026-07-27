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Под Новосибирском женщина ударила ножом мужа и получила за это два года

Женщина ударила экс-супруга ножом после того, как он избил её, но суд отсрочил наказание до 14-летия ребёнка.

Источник: Om1 Новосибирск

В Тогучинском районном суде Новосибирской области вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошёл 8 марта 2026 года во дворе дома в городе Тогучине, где бывшие супруги устроили ссору. По версии суда, мужчина первым нанёс женщине удары руками по лицу и голове, после чего она схватила хозяйственный нож и нанесла ему несколько ударов, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

«Приговором суда Житенева Олеся признана виновной в совершении указанного преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании части 1 статьи 82 УК РФ Житеневой О. С. отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ребёнком 14-летнего возраста», — говорится в сообщении суда.

Подсудимая признала вину, но от дачи показаний отказалась, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Суд учёл обстоятельства и назначил реальный срок, однако отсрочил его исполнение из-за наличия малолетнего ребёнка.

Таким образом, женщина не отправится в колонию до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу.