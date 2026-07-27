Под Новосибирском женщина ударила ножом мужа и получила за это два года

Инцидент произошёл 8 марта 2026 года во дворе дома в городе Тогучине, где бывшие супруги устроили ссору. По версии суда, мужчина первым нанёс женщине удары руками по лицу и голове, после чего она схватила хозяйственный нож и нанесла ему несколько ударов, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.