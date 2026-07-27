В Пермском крае ввели чрезвычайный режим «Ракетная опасность»

Краевой Минтребез и РСЧС сообщили о введении на территории региона с 08:18 27 июля режима «Ракетная опасность». Все оперативные службы Прикамья оповещены и находятся в полной готовности. Номер вызова экстренных служб — «112».
В небо поднялась боевая авиация, включены сирены и системы оповещения населения. Возможны ограничения мобильной связи и Интернета.
Часть АЗС временно прекратила отпуск топлива. Все топливные резервуары переведены в безопасный режим. Возобновление работы произведут сразу после получения разрешения от оперативных служб. Следите за оповещениями МЧС.
При действии режима «Ракетная опасность» необходимо неукоснительно соблюдать порядок действий. Если вы в здании, спуститесь на нижние этажи, подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. Если вы дома, спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.
Режим «Ракетная опасность» является сигналом гражданской обороны, предупреждающий о непосредственной угрозе удара ракетами или авиацией по территории региона. Чрезвычайный режим требует немедленных действий по укрытию, так как оставляет минимум времени на реакцию.