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10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

IrkutskMedia, 27 июля. За неделю с 20 по 26 июля 2026 года на дорогах Иркутской области госавтоинспекторы зафиксировали 47 ДТП с пострадавшими. В дорожных авариях погибли 10 человек, из них один ребенок дошкольного возраста. Травмы разной степени тяжести получили 50 взрослых и 11 детей. В зарегистрированных ДТП было повреждено 65 автомобилей.

Источник: Отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, основными причинами дорожных аварий стали:

  • несоответствие скорости конкретным условиям движения;
  • нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части;
  • несоблюдение очередности проезда;
  • неправильный выбор дистанции;
  • нарушение правил проезда пешеходного перехода.

За прошедшую неделю произошло 17 столкновений транспортных средств и 11 наездов на пешеходов. Три дорожных аварии произошли с участием пьяных водителей. 15 человек управляли автомобилями без водительских прав. 24 автомобилиста не соблюдали требования ОСАГО. В трёх случаях водители уехали с места ДТП.

Напомним, что 23 июля произошло трагическое ДТП на участке Качугского тракта в Иркутском округе. Попытка обгона во время движения обернулась жестким лобовым столкновением грузовой машины Mitsubishi Fuso Canter и Toyota Ipsum.