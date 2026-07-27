10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области, основными причинами дорожных аварий стали:
- несоответствие скорости конкретным условиям движения;
- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части;
- несоблюдение очередности проезда;
- неправильный выбор дистанции;
- нарушение правил проезда пешеходного перехода.
За прошедшую неделю произошло 17 столкновений транспортных средств и 11 наездов на пешеходов. Три дорожных аварии произошли с участием пьяных водителей. 15 человек управляли автомобилями без водительских прав. 24 автомобилиста не соблюдали требования ОСАГО. В трёх случаях водители уехали с места ДТП.
Напомним, что 23 июля произошло трагическое ДТП на участке Качугского тракта в Иркутском округе. Попытка обгона во время движения обернулась жестким лобовым столкновением грузовой машины Mitsubishi Fuso Canter и Toyota Ipsum.