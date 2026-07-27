10 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю

IrkutskMedia, 27 июля. За неделю с 20 по 26 июля 2026 года на дорогах Иркутской области госавтоинспекторы зафиксировали 47 ДТП с пострадавшими. В дорожных авариях погибли 10 человек, из них один ребенок дошкольного возраста. Травмы разной степени тяжести получили 50 взрослых и 11 детей. В зарегистрированных ДТП было повреждено 65 автомобилей.