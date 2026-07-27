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Двое погибли, пять ранены. Что известно об атаке ВСУ на Ростов 27 июля 2026

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. Есть погибшие.

Ночная воздушная атака ВСУ на Ростов 27 июля 2026 привела к трагическим последствиям. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги.

Ранения различной степени тяжести получили пятеро, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, в том числе подросток. Подробности — в материале Rostov.aif.ru.

Горят дома и машины.

«Раненым оказана медицинская помощь: одному с лёгкими ранениями — на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова. Медики делают всё необходимое. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.

В Ростове-на-Дону разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения украинских БПЛА возникли очаги возгорания на территории предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов. Загорелись и припаркованные рядом автомобили.

Почти все пожары уже потушены, сейчас спасатели ликвидируют возгорание на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в социальном учреждении.

Жители эвакуиованы.

Сообщения об атаке на южную столицу появились ещё около двух часов ночи. Градоначальник Александр Скрябин настоятельно просил жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

«С целью устранения последствий воздушной атаки ведётся реагирование экстренными службами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил мэр.

В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для его жителей уже развёрнут пункт временного размещения, где организованы спальные места, горячие напитки и питание.

В качестве временных пунктов обогрева для эвакуированных направлены автобусы. На базе администрации Пролетарского района организована горячая линия.

Запрет на фотосъёмку.

Прямо сейчас также продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она напомнила, что категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования по телефону 112.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!» — призвала глава города.

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей, пострадавших в результате ночной атаки. Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания медицинской и иной помощи.

Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на месте. Для оперативного приёма жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия по телефону: 8−863−210−55−99.

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