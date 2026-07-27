Двое погибли, пять ранены. Что известно об атаке ВСУ на Ростов 27 июля 2026

Прямо сейчас также продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она напомнила, что категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования по телефону 112.