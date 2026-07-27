Двое погибли, пять ранены. Что известно об атаке ВСУ на Ростов 27 июля 2026

Ночная воздушная атака ВСУ на Ростов 27 июля 2026 привела к трагическим последствиям. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги.
Ранения различной степени тяжести получили пятеро, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, в том числе подросток. Подробности — в материале Rostov.aif.ru.
Горят дома и машины.
«Раненым оказана медицинская помощь: одному с лёгкими ранениями — на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова. Медики делают всё необходимое. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, поддержку и сочувствие пострадавшим, мы окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.
В Ростове-на-Дону разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения украинских БПЛА возникли очаги возгорания на территории предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов. Загорелись и припаркованные рядом автомобили.
Почти все пожары уже потушены, сейчас спасатели ликвидируют возгорание на площади 400 квадратных метров. Разрушено остекление в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в социальном учреждении.
Жители эвакуиованы.
Сообщения об атаке на южную столицу появились ещё около двух часов ночи. Градоначальник Александр Скрябин настоятельно просил жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
«С целью устранения последствий воздушной атаки ведётся реагирование экстренными службами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил мэр.
В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для его жителей уже развёрнут пункт временного размещения, где организованы спальные места, горячие напитки и питание.
В качестве временных пунктов обогрева для эвакуированных направлены автобусы. На базе администрации Пролетарского района организована горячая линия.
Запрет на фотосъёмку.
Прямо сейчас также продолжается отражение воздушной атаки в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Она напомнила, что категорически запрещается вести фото- и видеосъёмку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования по телефону 112.
«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие!» — призвала глава города.
Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей, пострадавших в результате ночной атаки. Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми службами для оперативного оказания медицинской и иной помощи.
Территориальные прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией на месте. Для оперативного приёма жалоб граждан и оказания правовой помощи в прокуратуре Ростовской области организована горячая линия по телефону: 8−863−210−55−99.